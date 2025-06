Due grandi visioni del teatro contemporaneo per la prima settimana di giugno dello Stabile: FC Bergman e Davide Enia

Dal 3 giugno, il Teatro Stabile propone due importanti appuntamenti che offrono sguardi potenti e profondamente diversi sulla nostra epoca, attraverso linguaggi teatrali distinti ma ugualmente incisivi.

Alle Fonderie Limone di Moncalieri (Sala Grande, 3 e 4 giugno ore 20.45), arriva per Torinodanza Extra il collettivo belga FC Bergman con Works and Days, straordinaria creazione senza parole che intreccia danza, musica e immagini per riflettere sul legame tra l’uomo e la terra, tra collettività e natura. Ispirato al poema di Esiodo, lo spettacolo è un’ode visiva e corporea alla ciclicità delle stagioni, alla comunità rurale e alla fragilità di un equilibrio sempre più minacciato. Coprodotto da Toneelhuis, Piccolo Teatro di Milano e Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Works and Days prosegue l’indagine poetica e visiva della compagnia premiata con il Leone d’Argento alla Biennale Teatro 2023, in una messa in scena di grande impatto plastico e simbolico.

Contemporaneamente, al Teatro Gobetti dal 3 all’8 giugno, debutta Autoritratto di e con Davide Enia, un viaggio personale e collettivo nella memoria siciliana, tra rimozione e testimonianza, dolore e ricerca di senso. Lo spettacolo, accompagnato dalle musiche di Giulio Barocchieri, è una tragedia contemporanea e un’orazione civile che prende le mosse da un vuoto di memoria – l’assenza del ricordo della strage di Capaci – per toccare il cuore oscuro della coscienza collettiva: il rapporto con la mafia, la violenza, la perdita e l’elaborazione del lutto. Il racconto trova il suo culmine nella vicenda di Giuseppe Di Matteo, simbolo del male assoluto. Una narrazione forte e necessaria, scritta con il corpo, il dialetto, il canto e gli strumenti della tradizione teatrale siciliana.

Due spettacoli profondamente diversi – uno muto e visivo, l’altro verbale e incendiario – che si incontrano nella loro forza evocativa e nell’urgenza di interrogare l’oggi: Works and Days parla dell’umanità e della natura in un’epoca di cambiamento, Autoritratto scava nella ferita aperta della storia italiana. Entrambi offrono al pubblico una potente esperienza teatrale, emotiva e politica, da vivere in luoghi e linguaggi differenti.

INFO SPETTACOLI

WORKS AND DAYS

Fonderie Limone di Moncalieri, Sala Grande

Martedì 3 e mercoledì 4 giugno, ore 20.45

Intero € 28 – Ridotto € 25

Spettacolo consigliato dai 16 anni. Presenza di nudo.

Biglietti su: www.teatrostabiletorino.it

AUTORITRATTO

Teatro Gobetti, Torino

Dal 3 all’8 giugno

Orari: martedì, giovedì, sabato ore 19.30 | mercoledì, venerdì ore 20.45 | domenica ore 16

Intero € 28 – Ridotto € 25

Dal 4 all’8 giugno spettacolo accessibile con soprattitoli e audiointroduzione; venerdì 6 giugno tour tattile pre-spettacolo

Biglietti su: www.teatrostabiletorino.it