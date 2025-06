Nichelino, al via le candidature per i Progetti di Pubblica Utilità: opportunità di lavoro per i disoccupati

Nichelino, al via le candidature per i Progetti di Pubblica Utilità

Una opportunità importante per le persone senza lavoro e per dare un contributo al miglioramento della città. A Nichelino sono aperte dal 4 giugno le candidature per i Progetti di Pubblica Utilità (PPU) 2025.

PPU: di cosa si tratta e a chi si rivolgono

I Progetti di Pubblica Utilità sono interventi di carattere straordinario, che prevedono l’inserimento di persone disoccupate in imprese private (imprese, cooperative, associazioni, fondazioni, consorzi), con contratto di lavoro a tempo determinato fino ad un massimo di 5 mesi, per svolgere – per conto del Comune – lavori di pubblico interesse.

L’area di intervento prevista per questa edizione è la valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico sia per i progetti dedicati alle persone disoccupate in condizione di svantaggio sia per le persone con disabilità.

MISURA A_per persone in stato di disoccupazione

Sarà possibile presentare la candidatura sul sito di Agenzia Piemonte Lavoro al link in calce, dalle 8.00 del 4 giugno 2025 alle 23.59 del 17 giugno 2025 per il progetto “Rigenerazione urbana” che prevede l’inserimento lavorativo di n. 8 soggetti per 20 settimane a n° 20 ore settimanali.

MISURA B_per persone con disabilità

Sarà possibile presentare la candidatura sul sito di Agenzia Piemonte Lavoro al link in calce, dalle 8.00 del 4 giugno 2025 alle 23.59 del 17 giugno 2025 per il progetto “Vivere Green” che prevede l’inserimento lavorativo di n. 5 soggetti per 20 settimane a n° 20 ore settimanali.

Per chi necessita di un supporto alla presentazione della candidatura è disponibile il Punto Digitale Facile. In calce la locandina con tutte le informazioni e i contatti.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, contattare l’Ufficio Lavoro di Nichelino:

Tel. 011-6819.278 mail serviziolavoro@comune.nichelino.to.it