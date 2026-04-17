Parapendista a Vico rimane incastrato su un albero: salvato dai Vigili del Fuoco

I soccorritori hanno operato con la tecnica della "scala controventata"

Nella giornata di oggi due squadre del comando Vigili del Fuoco di Torino sono intervenute a Vico Canavese per soccorrere un parapendista che durante la discesa è rimasto incastrato con la vela tra i rami degli alberi a 8 metri di altezza.

I soccorritori hanno operato con tecniche SAF (Speleo-Alpino-Fluviali) allestendo una manovra di "scala controventata": una scala italiana mantenuta in posizione verticale tramite tiranti di corda. Questa tecnica, appartenente alla tradizione storica del Corpo, ha permesso al malcapitato di scendere a terra in totale sicurezza e autonomia.