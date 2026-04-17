Alloggio occupato dai rom in via Biglieri liberato dalla Polizia Locale

Sgombero in corso in un casa popolare di via Biglieri e via Dina a Torino occupata da rom. Questa mattina la Polizia Locale, insieme ai tecnici di Atc, è intervenuta nel complesso del Lingotto per liberare l'alloggio. Un'operazione più ampia: i Civich stanno facendo spostare anche i camper dei nomadi.

Gli sgomberi, di pari passo con le rimozioni e i sequestri dei camper abusivi resi possibili dalla legge regionale, sono la strada per liberare la città dall’abusivismo e dal degrado” lo dichiarano il Vicepresidente e assessore alla Casa della Regione Piemonte Maurizio Marrone e il Presidente di Atc Piemonte Centrale Maurizio Pedrini a seguito dell’operazione di oggi in via Biglieri e delle sgombero avvenuto ieri in via Dina.

Sgombero in corso Vigevano

“L’attenzione resta alta su tutte le situazioni più critiche, dal decoro urbano alle occupazioni abusive" commenta l'assessore alla sicurezza e polizia locale della città di Torino Marco Porcedda. Due giorni fa, in corso Vigevano, la polizia locale è intervenuta su un’area di sosta irregolare con la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza degli spazi comuni ripristinando una situazione di degrado che era attenzionata da tempo.

Decimo alloggio liberato

Questa mattina, in via Biglieri, gli agenti del reparto informativo sicurezza e integrazione hanno recuperato un altro appartamento Atc. Si tratta dal decimo dall’inizio dell’anno liberato nel complesso, che era occupato abusivamente e che ora potrà tornare nel circuito delle regolari assegnazioni agli aventi diritto. Anche in questo caso si è intervenuti su una situazione di sosta irregolare con la rimozione di due mezzi e la verifica e lo spostamento di altri cinque, tra cui 3 camper.

I commenti

Nel capoluogo piemontese sono stati oltre 200 quelli liberati."Continueremo a monitorare le criticità, senza proclami, consapevoli che servano un lavoro e un’attenzione costanti per produrre risultati concreti” conclude Porcedda.

A fargli eco l'assessore regionale alla Casa Maurizio Marrone e il presidente di Atc Piemonte Maurizio Pedrini: "Gli sgomberi, di pari passo con le rimozioni e i sequestri dei camper abusivi resi possibili dalla legge regionale, sono la strada per liberare la città dall’abusivismo e dal degrado”.