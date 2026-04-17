Si fingevano dipendenti del Comune di Grugliasco: nei guai una coppia per truffa

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini italiani di etnia sinti, già detenuti presso la locale Casa Circondariale, gravemente indiziati di un ingente furto aggravato in abitazione, ai danni di una coppia di anziani a Grugliasco.

Rubati soldi e denaro per 21mila euro

L’episodio risale allo scorso 28 gennaio 2026, quando il personale della Squadra Mobile ha accertato che i due indagati avrebbero agito seguendo uno schema di raggiri: nello specifico mentre uno si presentava alla porta come addetto comunale incaricato della sostituzione dei contenitori per i rifiuti, l’altro subentrava poco dopo fingendosi un agente di Polizia, per controllare eventuali ammanchi a seguito di presunti furti nel condominio. Approfittando della distrazione dei coniugi, i due si impossessavano di denaro contante e monili d'oro, per un valore stimato di circa 21.000 euro.

La svolta delle indagini è giunta lo scorso 31 marzo, a seguito di un precedente arresto dei due soggetti trovati in possesso di segni distintivi contraffatti quali: lampeggianti in uso alle Forze di Polizia, una pettorina dei Carabinieri, una pettorina e due portatessere della Polizia Locale. La successiva perquisizione e l'analisi degli elementi acquisiti hanno permesso di raccogliere indizi univoci che collegano i due indagati al furto di Grugliasco.

Gli inquirenti stanno ora effettuando ulteriori approfondimenti investigativi per verificare se i due arrestati siano responsabili di altri episodi analoghi avvenuti sul territorio.

Appello agli anziani

La Polizia di Stato rinnova l’appello alla cittadinanza, in particolare alle fasce più anziane, a non consentire l’accesso in casa a sconosciuti che si presentano come appartenenti a enti pubblici o forze dell'ordine senza aver prima verificato la loro identità attraverso i numeri di emergenza ufficiali.

Il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e pertanto vige la presunzione di non colpevolezza a favore degli indagati, sino alla sentenza definitiva.