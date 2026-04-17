Stesso incrocio, stesso copione: nuovo schianto in corso Vercelli

Un altro incidente, l’ennesimo, nello stesso punto. Nel pomeriggio di giovedì 16 aprile si è verificato un nuovo sinistro all’incrocio tra corso Vercelli e via Boccherini, nel quartiere Barriera di Milano. Una dinamica che, ancora una volta, riaccende i riflettori su uno snodo stradale da tempo considerato critico dai residenti.

A segnalare l’accaduto è il consigliere della Circoscrizione 6, Marco Aragno, che torna a denunciare la pericolosità dell’incrocio: “Documentiamo tutto, nel caso i tecnici non abbiano ancora avviato una valutazione seria dei flussi di traffico e, soprattutto, della frequenza degli incidenti in questo punto”.

Un problema che si ripete nel tempo

Non si tratta di un episodio isolato. Già nei mesi scorsi, e in particolare nel novembre 2025, lo stesso incrocio era stato teatro di un violento scontro tra due auto durante una manovra di svolta. Anche in quell’occasione si erano registrati danni ingenti ai veicoli e forti disagi alla viabilità, con traffico paralizzato per oltre un’ora.

Sul posto erano intervenuti la polizia municipale e i sanitari del 118: i conducenti erano rimasti feriti in modo lieve, ma l’episodio aveva riacceso le preoccupazioni dei residenti.

Le richieste dei cittadini: “Serve una soluzione strutturale”

Chi vive e lavora nella zona parla da anni di un incrocio pericoloso, teatro di incidenti frequenti e spesso evitabili. Le segnalazioni si sono trasformate nel tempo anche in raccolte firme e richieste formali di intervento.

Tra le soluzioni proposte, l’installazione di un semaforo fisso o la realizzazione di una rotatoria. Interventi ritenuti necessari per ridurre il rischio di collisioni e migliorare la gestione dei flussi di traffico.

Negli anni sono stati introdotti alcuni accorgimenti, come le luci pedonali, installate dopo un grave investimento avvenuto in passato. Tuttavia, questi interventi non avrebbero risolto il problema.

A incidere restano diversi fattori: velocità sostenuta dei veicoli, visibilità non ottimale e traiettorie di svolta che rendono l’incrocio particolarmente insidioso, soprattutto nelle ore di punta.