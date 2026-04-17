Una giornata con riflessioni e canti dedicata a Piero e Ada Gobetti in Biblioteca a Luserna San Giovanni

Domani, sabato 18 aprile la Biblioteca Comunale di Luserna San Giovanni, in via Ex Deportati ed Internati 22, accoglierà la giornata ‘Per un’etica civile. Gobetti liberale e laico’, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e realtà del territorio, a ingresso libero.

Dopo l’accoglienza in biblioteca, dalle 10,30 alle 12,30 nella Sala Comunale si svolgerà la ‘Tavola Rotonda’, con l’introduzione di Bruna Peyrot, presidente della Fondazione Centro culturale valdese, e gli interventi di Jean Petito, Federico Vercellone, Paolo Ribet e Pier Luigi Vercesi moderati dal Elena Marcellino, presidente del Consiglio comunale con delega alla cultura.

Sempre lì, dalle 16 alle 18,30 arriverà il momento delle ‘Conversazioni gobettiane verso la libertà’. Ai saluti istituzionali del sindaco Duilio Canale e dei rappresentanti di Anpi e Consiglio comunale, seguiranno l’introduzione del direttore FCcv Davide Rosso e l’intervento di Silvio Ponso, presidente dell’Istituto Gramsci e storico della Scuola Normale Superiore di Pisa. Lo studio delle lettere di Piero e Ada Gobetti sarà accompagnato dai canti del Coro del Collegio valdese di Torre Pellice.