Un altro incidente davanti alla scuola Francese: "Mettete in sicurezza quell'incrocio"

Sull'incidente avvenuto la scorsa settimana davanti alla scuola Francese, una collisione tra una moto e un'auto in corso casale angolo strada Superga, è intervenuto il consigliere comunale di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao. "Si tratta di un incrocio che avevamo segnalato, su cui avevamo ottenuto l’approvazione formale di un atto del Consiglio Comunale, in accompagnamento al bilancio a dicembre 24 - così Firrao -. E’ capitato all’ora di uscita di scuola, i tanti genitori e alunni presenti sono rimasti sconvolti e chiedono nuovamente un intervento al Comune. Eppure nulla si muove, come nel caso di corso Casale 246, dove è morta Emilia nel 2023, e ancora oggi l’incrocio non è stato messo in sicurezza".

A tenere banco è la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in corso Casale, dove il 20 ottobre Emilia Maidaska, 16 anni, è stata investita e uccisa mentre attraversava sulle strisce per andare a scuola. "Ne stiamo nuovamente chiedendo conto in Consiglio, sperando che questa volta non siano parole buttate nel vento, i nostri ragazzi meritano sicurezza davanti alle scuole" conclude Firrao.