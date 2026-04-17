Al Museo Valdese di Torre Pellice si ascoltano i periodi storici

Il Museo Valdese di Torre Pellice ospita un percorso musicale lungo i diversi periodi storici con voci narranti e melodie suonate da docenti e allievi del Civico Istituto Musicale ‘A.Corelli’ di Pinerolo.

L’iniziativa ‘Museo in concerto con voci narranti’ torna domenica 19 aprile in via Beckwith 3, alle 15, con una replica alle 16. “Formeremo dei gruppi e all’interno del museo ci saranno delle tappe – spiega il direttore Davide Rosso della Fondazione Centro culturale valdese –. Quando il gruppo arriva, dopo un’introduzione storica al luogo e al periodo storico in cui si è, i musicisti eseguiranno le melodie dell’epoca, Cinquecento, Ottocento o Novecento che sia: è una forma di ascolto del contesto in cui sei. Il format è quello già usato altre due volte, ma sono cambiate musiche e artisti”.

L’intento è proprio quello di valorizzare, più che la visione, l’ascolto. “Non è un aspetto marginale, noi tendiamo nella nostra epoca a dare più importanza alle immagini, allo sguardo rispetto al sentire, sia come ascoltare che come sentimento. Questo modo di attraversare il museo fa riscoprire invece proprio questo senso.”

Per partecipare al pomeriggio è obbligatoria la prenotazione, scrivendo a bookshop@fondazionevaldese.org. L’ingresso intero costa 7 euro (+ 5 euro di concerto), il ridotto over 65 5 euro (+ 5 euro di concerto) e per gli under 18 e possessori dell’Abbonamento Museo è gratuito. A ogni biglietto vanno aggiunti 5 euro per il concerto.