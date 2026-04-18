Cerca di rubare 1000 litri di gasolio e, scoperto, scappa rovesciandone 200 litri a terra: denunciato un 48 enne

I Carabinieri della Stazione di Susa, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Susa e ai carabinieri Forestali di Bussoleno, hanno denunciato un uomo di 48 anni, ritenuto responsabile di un tentativo di furto, inquinamento ambientale e getto pericoloso di cose, avvenuti nel Comune di Susa in frazione Coldimosso, nei pressi dell’autostrada A32.



I fatti risalgono allo scorso mese di febbraio, quando l'uomo stava tentando di rubare 1000 litri di gasolio da una cisterna, ma all’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri Forestali di Bussoleno si era dato alla fuga, provocando lo sversamento di circa 200 litri di gasolio al suolo.



Le indagini, anche attraverso la visione di immagini di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire i fatti e raccogliere indizi sulla persona responsabile del gesto.

