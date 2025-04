Moncalieri, terminata la pulizia all'interno dell'ex Firsat: 1000 tonnellate di rifiuti smaltiti

Adesso è pronta a partire la fase 2. A Moncalieri è finalmente terminata l’opera di pulizia che ha permesso di portare via qualcosa come mille tonnellate di rifiuti all'interno dell'ex Firsat, così il Comune pensa a come 'blindare' gli accessi della vecchia fabbrica dismessa, per evitare nuove intrusioni ed abbandoni.

Un intervento destinato a portare a 750 mila euro l’investimento omplessivo per la messa in sicurezza dell’area.

Struttura messa sotto sequestro nel 2022

A questa cifra si arriva partendo dai soldi già stanziati dall'amministrazione nel recente passato (circa 500 mila euro), di cui verrà chiesto conto alla vecchia proprietà, che nulla ha fatto in questi anni per mettere in sicurezza la struttura di strada Vignotto, che nell'agosto del 2022 venne messa sotto sequestro dalla Procura per inquinamento ambientale.

All'interno un autentico girone infernale

Così il Comune ha affidato al Covar la gestione della pulizia, che a sua volta è stata appaltata alla ditta Cericola per un importo di oltre 600 mila euro. Ora che il lavoro di pulizia è terminato, si è capito che si è trattato di un autentico girone infernale quello che è stato trovato all'interno dell'ex Firsat.

Sono state raccolte e smaltite circa 30 tonnellate di rifiuti contenenti amianto in forma friabile, altre 420 tonnellate sempre di rifiuti contenenti amianto ma in forma compatta, circa 115 tonnellate tra ingombranti, imballaggi misti, plastica, pezzi di autoveicoli, 160 tonnellate di inerti da demolizione, 75 tonnellate di rifiuti pericolosi e una decina di tonnellate di veicoli fuori uso.

Il progetto del Comune per 'blindare' l'area

Ora il progetto del Comune di Moncalieri prevede la chiusura dei varchi di accesso ai piazzali esterni tramite la posa di blocchi di cemento armato, la chiusura dei varchi di accesso al fabbricato tramite la realizzazione di una opera in muratura, oltre a sigillare l'esterno del capannone con il solaio crollato anche per evitare possibili rischi.

Naturalmente verranno messi grossi con segnali di divieto e pericolo. Sperando che servano a dissuadere quei 'furbetti' che per troppo tempo hanno fatto i loro comodi all'interno dell'area.