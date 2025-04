Da Palermo a Torino per rapinare le banche: fermato il clan autore di due colpi da 100 mila euro [VIDEO]

Cinque uomini, un 30enne, due 48enni, un 49enne e un 50enne, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torino, con il supporto della Compagnia di Palermo Piazza Verdi. L'accusa è quella di aver commesso due rapine in banca tra febbraio e marzo 2024, a Osasio e Moncalieri. Il bottino complessivo dei due colpi ammonta a oltre 110 mila euro.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Torino, si sono avvalse delle immagini di videosorveglianza delle filiali e dei sistemi comunali, permettendo di identificare i sospettati e i loro ruoli nei colpi.

Secondo quanto ricostruito, la banda, originaria di Palermo, si spostava nel Torinese in maniera separata per non destare sospetti. Il modus operandi prevedeva che prima di ogni colpo venivano effettuati numerosi sopralluoghi finalizzati a verificare le condizioni dei luoghi. I membri erano divisi in esecutori materiali e basisti. Mentre per la fuga venivano utilizzate auto rubate con targhe contraffatte. Dopo i colpi, si trattenevano brevemente in zona per spartire il denaro, poi rientravano in Sicilia con veicoli non riconducibili a loro.

Quattro dei presunti rapinatori sono stati condotti nel carcere "Pagliarelli-Lorusso" di Palermo, mentre il quinto, già detenuto a Torino per altri reati, ha ricevuto la nuova misura cautelare nella stessa struttura.