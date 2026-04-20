Diego Berlingieri è il nuovo comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri

Dal 20 aprile 2026, il Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Torino ha un nuovo comandante: il Tenente Colonnello Diego Berlingieri subentra al Tenente Colonnello Francesco Donvito, attuale Comandante del Nucleo Radiomobile di Torino, che ha temporaneamente retto in sede vacante il delicato incarico.

Nato a Napoli 41 anni fa, sposato e padre di tre figli, l’ufficiale ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e il 185° corso di applicazione della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Nel corso della sua carriera ha prestato servizio in “piazze” delicate quali Trani, Vibo Valentia, Trapani e Reggio Calabria conseguendo risultati rilevanti nel contrasto sia della micro criminalità che di quella organizzata. Assumendo il comando del Reparto, “cuore pulsante” dell’attività operativa della provincia, il Tenente Colonnello Berlingieri garantirà continuità nelle indagini complesse e nel controllo del territorio in una città metropolitana dinamica come quella subalpina.