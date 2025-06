Forti raffiche di vento su Torino: cassonetti a terra e rumore continuo di allarmi

Un altro tardo pomeriggio-prima serata all'insegna del vento fortissimo su Torino e provincia. Non a caso, Arpa nel suo ultimo bollettino aveva parlato di allerta gialla per il maltempo sul Piemonte.

Tra cassonetti a terra e allarmi che suonano

Le raffiche sono state talvolta così impetuose da aver fatto finire a terra diversi cassonetti dell'immondizia, oltre a far suonare gli allarmi di automobili e abitazioni.

A Nichelino ieri crollato un palo della luce

Al momento non si registrano situazioni critiche, ma ricordiamo che ieri, venerdì 20 giugno, a Nichelino anche a causa del forte vento era crollato un palo della luce: per fortuna nessuno si è fatto male, ma la vicenda avrebbe potuto concludersi in tragedia.