Moncalieri, ancora in azione i 'furbetti dei rfiuti': maxi abbandono in via Pininfarina

Nei giorni scorsi Moncalieri ha dovuto fare i conti con l'allerta maltempo, ma ha saputo superare l'emergenza senza patire gravi conseguenze. Appena è tornato il bel tempo, però, la città del Proclama è tornata a fare i conti con gli incivili e i 'furbetti dei rifiuti'.

Una discarica a cielo aperto

Purtroppo la maleducazione non ha limiti e sulla raccolta rifiuti a Moncalieri si continuano ad avere problemi. Nei giorni scorsi in via Pininfarina la situazione ha raggiunto problemi gravi, con accumuli oltre una normale decenza attorno ai cassonetti. Una immagine desolante, che non fa onore a chi ha reso possibile trasformare quell'angolo della città in una sorta di discarica a cielo aperto.

La paura di nuovi episodi simili

Diverse le segnalazioni dei cittadini indignati e aumentano le preoccupazioni, anche perché si sta avvicinando la stagione calda e il rischio è quello di trovare topi o altri animali che 'banchettano', se situazioni del genere dovessero ripetersi.