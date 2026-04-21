Si chiama Demon, ma è docile: il cane abbandonato sul balcone a Torre Pellice attende l’adozione

Si chiama Demon ma di demoniaco ha solo il nome. Il cane abbandonato su un balcone a Torre Pellice e recuperato dalla Polizia locale si sta dimostrando docile al Canile di Bibiana dove attende di essere adottato. “Pur essendo un molosso, non è rissoso come spesso accade negli esemplari della sua razza. Lui è affettuoso e ben socializzato” spiega Graziella Avondetto del Canile. I molossi solitamente mostrano insofferenza in quell’ambiente: “Spesso qui perdono la testa perché hanno un istinto predatorio molto forte che faticano a controllare. Capita che finiscano per attaccare gli altri box”.

Demon invece si è dimostrato docile: “Cerca in continuazione il calore umano, si intuisce che è stato abituato fin da piccolo a vivere in casa”.

È così tranquillo che in canile hanno avuto la tentazione di ribattezzarlo: “Per noi è Snow, in onore al suo pelo candido. Tuttavia continuiamo a chiamarlo Demon perché iniziare a rivolgersi a lui immediatamente con un altro nome potrebbe essere un nuovo trauma”.

La speranza è che non perda l’abitudine al contatto con le persone: “I nostri volontari se ne stanno già occupando ma per lui sarebbe molto importante ricevere visite per ricominciare a condurre una vita sociale”.

Chi volesse conoscere Demon, detto Snow, e valutare la possibilità di adottarlo può rivolgersi al Canile a questo numero: 347 8335117 (Roberta).