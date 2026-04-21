Parco Peccei, volontari in azione (con il supporto dei vigili) tra abusivi e occupazioni

Un intervento di manutenzione e presidio diventato ormai una routine settimanale, ma che da tempo al parco Peccei richiede sempre più spesso anche il supporto delle forze dell’ordine. Ancora una volta i volontari di Torino Spazio Pubblico sono tornati in via Cigna a operare tra pulizie, segnalazioni e verifiche sullo stato dei luoghi.

Il gruppo si è presentato nel parco per svolgere attività di cura degli spazi e monitoraggio delle principali criticità. Ma, anche questa volta, l’intervento non è stato possibile senza il supporto della Polizia Locale, intervenuta per garantire le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento delle operazioni.

Presidio necessario per operare

La presenza dei vigili è diventata di fatto una condizione quasi indispensabile per permettere ai volontari di accedere ad alcune aree del parco, in particolare la zona della torretta, indicata come uno dei punti più delicati del comparto.

Secondo quanto riferito dai volontari, l’area sarebbe interessata dalla presenza stabile di persone senza fissa dimora, situazione che si sarebbe intensificata negli ultimi mesi anche in seguito agli sgomberi effettuati nella vicina zona del Sempione. Una condizione che rende complesso il normale utilizzo e la gestione degli spazi.

“Zone calde” e interventi sul campo

Durante la giornata, i volontari sono stati accompagnati anche nelle aree considerate più critiche, dove vengono segnalate situazioni di occupazioni irregolari. Un’attività che, di fatto, si traduce non solo in pulizia e manutenzione, ma anche in una forma di osservazione costante del territorio.

Tra le criticità segnalate anche la situazione di piazza Ghirlandaio, a causa dei parcheggi prolungati di camper e del conseguente accumulo di rifiuti nell’area del parcheggio.