Andare allo stadio con i mezzi pubblici (dimenticando l'auto): con Juve-Monza debutta “Road to Allianz Stadium”

In occasione della Giornata della Terra, prende il via “Road to Allianz Stadium”, un progetto pilota pensato per promuovere la mobilità sostenibile per i tifosi durante le partite casalinghe della Juventus. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Juventus e GTT con il supporto del Comune di Torino, con un obiettivo preciso: offrire un’alternativa concreta all’uso dell’auto privata e rendere l’esperienza stadio sempre più green.

Si comincia con Juve-Monza

Si parte con Juventus – Monza, in programma domenica 27 aprile: in questa prima fase sperimentale l’iniziativa sarà rivolta ai tifosi Under 30 in possesso di titolo di accesso per la partita, i quali potranno viaggiare gratis per tutta la giornata sui mezzi pubblici GTT – metropolitana compresa – grazie a un biglietto digitale giornaliero. Il pass sarà utilizzabile illimitatamente su tutta la rete urbana e suburbana e sarà scaricabile in pochi semplici passaggi da una pagina dedicata sul sito GTT, inserendo un codice univoco ricevuto dal club.

Da sempre impegnata nella promozione della mobilità sostenibile, anche in occasione di questa partita, GTT garantirà il potenziamento dei collegamenti verso l’Allianz Stadium privilegiando, inoltre, l’impiego di autobus elettrici per ridurre al minimo l’impatto ambientale. “Road to Allianz Stadium” rientra nella strategia ESG di Juventus, “Black, White and More”, e in particolare nel pilastro “Emissions in the Corner”, dedicato alla riduzione delle emissioni indirette – le cosiddette Scope 3 – tra cui rientrano anche gli spostamenti del pubblico. GTT è orgogliosa di far parte di questo percorso, a fianco di chi investe in una mobilità sostenibile e accessibile.

Favorire il trasporto pubblico

Un progetto che guarda al futuro, ascolta i giovani e chiama tutti a un gesto semplice ma significativo: scegliere il trasporto pubblico per sostenere la propria squadra e l’ambiente. “La partita per l’ambiente è già iniziata. Giocala con noi.” Per tutte le informazioni e per scaricare il titolo di viaggio gratuito, i tifosi sono invitati a consultare il sito www.gtt.to.it.