Incendio nella bocciofila Avvenire: “Le baracche occupate dai disperati”

Un incendio è scoppiato il giorno di Pasquetta all’interno di una delle baracche della bocciofila abbandonata “Avvenire San Paolo” di via Malta, nel quartiere San Paolo.

Le occupazioni

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno prontamente spento le fiamme evitando ulteriori guai alla struttura recentemente messa a bando. La bocciofila, da tempo, viene occupata saltuariamente la notte e proprio un anno fa è stata sgomberata dalla polizia. Non è da escludere, tuttavia, che qualcuno abbia acceso un falò per farsi da mangiare e che la situazione sia poi sfuggita di mano.

Situazione da decifrare

Sul caso chiede chiarimenti il consigliere di Torino Bellissima della Circoscrizione 3, Davide Scanavino. In passato, infatti, si era parlato di una assegnazione dei locali a una associazione sportiva del territorio.

“Questa bocciofila, come altre sul territorio, risulta in questo momento in una sorta di terra di nessuno - spiega Scanavino - nell’attesa che vengano assegnate bisognerebbe vigilare di più in quanto il loro stato di abbandono rischia di trasformarle in una preda facile per eventuali occupanti abusivi”.