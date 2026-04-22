Uccise a coltellate la moglie a Grugliasco: condannato a 14 anni di carcere

Condannato a 14 anni di carcere Pasquale Piersanti, il 62 anni che il 28 maggio 2025 uccise la moglie, Fernanda Di Nuzzo, a coltellate nella loro casa a Grugliasco. Nel tentare la fuga, aveva perso i sensi ed era poi morta in ospedale il giorno dopo.

La vittima era maestra d'asilo. I due avevano due figli. La più giovane, una 24enne affetta da sindrome di Down che aveva assistito alla scena. Entrambi si sono costituiti parte civile.

Come riportato da Ansa, in aula, prima che i giudici entrassero in camera di consiglio, l'imputato avrebbe dichiarato che i suoi problemi siano cominciati quando si è vaccinato.

Disposta dai giudici per Piersanti il ricovero per un minimo di tre anni in una Rems.