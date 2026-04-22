Fuorisalone 2026, i ritratti fotografici di Carlo Mari celebrano Lybra alla Milano Design Week

Un progetto ambizioso che ha preso forma nel firmamento del design, dell’innovazione, della produzione e della commercializzazione, coinvolgendo le risorse umane del Gruppo Urmet di Spagna (Simon), Polonia (Kontakt Simon), Francia (Urmet France) e Italia (Urmet spa) rilanciando così, al di sopra di tutto, il valore delle persone coinvolte.

Il claim “People design it”, ha preso forma anche attraverso le immagini del fotografo ritrattista Carlo Mari, che ha raccontato i volti e le storie delle persone Urmet nelle diverse sedi europee, restituendo un ritratto corale dell’azienda con ben 120 scatti, ora raccolti in un book di pregio. Le sue fotografie vengono ora presentate al pubblico, trasformandosi in una vera e propria mostra, composta da una trentina di immagini, all’interno dell’evento milanese del Design di eccellenza.

A Milano, durante la Design Week, Urmet sceglie dunque di raccontare una storia diversa. Una storia fatta di mani, di sguardi, di gesti quotidiani che diventano progetto. People design it non è soltanto una mostra fotografica: è un viaggio dentro l’anima di Lybra, la nuova linea di interruttori e prese Simon Urmet, vista attraverso l’obiettivo sensibile di Carlo Mari.

In occasione del FuoriSalone 2026, dal 20 al 26 aprile, il pubblico potrà scoprire ciò che normalmente non viene notato. Non il prodotto finito, ma il suo battito. Le persone che lo hanno immaginato, modellato, discusso, perfezionato. I volti che raccontano la cura, la tecnica, la passione. Ogni ritratto è un frammento di un’unica grande storia: quella delle persone che hanno realizzato un oggetto che nasce per essere toccato, vissuto, integrato negli spazi con naturalezza.

Lybra prende forma così, tra linee morbide e superfici che invitano al gesto. È un comando elettrico che non vuole imporsi, ma accompagnare. Un dettaglio che diventa atmosfera, un segno discreto che dialoga con la luce, con i materiali, con l’architettura. La mostra restituisce questo dialogo attraverso immagini che sembrano sospese, intime, quasi silenziose, e che proprio per questo parlano più forte.

“People design it” è l’invito di Urmet a guardare oltre il prodotto, per scoprire la bellezza del processo. È un omaggio alle persone che trasformano la tecnologia in esperienza, un modo per ricordare che il design, prima di essere forma, è relazione, capitale umano.

Durante l‘esposizione, ubicata presso la Galleria Il Milione di via Maroncelli 7 a Milano, due momenti speciali di firmacopie permetteranno di incontrare Carlo Mari e il suo sguardo artistico: il 22 aprile, dalle 17,30 alle 19,30 e il 26 aprile dalle 11,30 alle 13. Saranno occasioni per sfogliare il volume fotografico, ascoltare le storie dietro ogni scatto e comprendere come un oggetto di design possa nascere da un intreccio di competenze e sensibilità. La mostra fotografica sarà visitabile dal 20 al 26 aprile, con orario dalle 10 alle 20.