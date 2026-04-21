Pinerolo in Sella, quarta edizione tra spettacoli equestri e nuova area food

Si apre con tante novità la quarta edizione di Pinerolo in Sella. A partire dalle 10 di domenica 26 aprile nella scenografica piazza d'Armi di Pinerolo si alzerà il sipario su una giornata equestre arricchita d’innovazione, di nuove presenze e con il nuovo servizio di ristorazione. “Sarà un'edizione caratterizzata da un target molto alto di professionisti e dall'area food che arricchisce l'iniziativa con una proposta enogastronomica” annuncia Amalia Pagliaro, neo presidente della Pro loco di Pinerolo.

Nuova area food

Il nuovo direttivo della Pro loco – associazione che organizza l'evento – ha deciso di portare una ventata di innovazione a Pinerolo in Sella che giunge, quest'anno, alla quarta edizione. “Siamo orgogliosi di poter presentare la nuova area food che arricchirà la giornata equestre con una nota enogastronomica al servizio di tutti”. Sono invitati a rifocillarsi nella nuova area non solo i cavalieri, le amazzoni e gli esperti protagonisti del mondo del cavallo e dell’equitazione, ma anche i visitatori dell’evento. Sarà un'occasione per scoprire i prodotti del territorio e il servizio sarà allietato dalla preziosa collaborazione degli allievi dell’Istituto Prever di Pinerolo.

Circoli e spettacoli equestri

In campo scenderanno ad esibirsi in spettacolari e dimostrazioni equestri i circoli ippici del territorio pinerolese e piemontese accompagnati dall’ospite d’onore di questa edizione: Luca Zavattaro che con i suoi cavalli Minorchini, darà prova di eccezionale destrezza con il volteggio acrobatico.

“Molti circoli ippici protagonisti di questa edizione, sono reduci del Gran Galà di Fieracavalli Verona – sottolinea Pagliaro –. Si tratta di circoli pluripremiati nelle loro discipline che si alternano dalla monta inglese alla monta americana, monta vaquera, monta buttera, alta scuola spagnola, dressage e volteggio”.

Country e battesimo della sella

Ad alternare le tante esibizioni, con l’associazione artistico-culturale Old Wild West, si vivrà l’opportunità di avvicinarsi al favoloso mondo della country western dance e di ascoltare della buona musica country rivolta a tutti, bambini e adulti.

Non manca per i bambini, il battesimo della sella, a cura del Circolo Ippico Antares: un’esperienza unica per una giornata indimenticabile, a partire dalla ormai tradizionale sfilata dei pony che partendo dal municipio, sfileranno attraverso i banchi della fiera, arrivando alle 11 in piazza d’Armi per l’inaugurazione con le autorità. Il primo incontro con il cavallo (pony docili e addestratissimi) sarà guidato da esperti istruttori.

Ippoterapia e quadri

All’ippoterapia sarà dedicata un’area molto accogliente per i ragazzi con disabilità. Il Ranch della Luce di Buriasco, proporrà esperienze per apprendere nuove competenze attraverso il contatto con il cavallo.

A bordo campo, inoltre, in un’area appositamente allestita, si potranno ammirare le opere della ritrattista Giada Gaiotto, che propone una elegante mostra di dipinti di cavalli e personaggi da lei chiamata 'Musi e Visi' che continuerà, dopo Pinerolo in Sella, dal 30 aprile al 3 maggio alla sede della Proloco in Palazzo Vittone a Pinerolo.

In chiusura, con il giro d’onore a cavallo di tutti i protagonisti della giornata equestre, si potrà ammirare un'esibizione con falco in volo libero a cura della Free Fly, la falconeria di Mirella.

Nell'occasione la Pro loco annuncerà la prossima gita alla Fiera Cavalli di Verona con partenza in pullman da Pinerolo.

L'ingresso a Pinerolo in Sella è libero.

Orari:

• alle 10 inizio esibizioni equestri

• alle 11 saluto del sindaco e delle autorità

• dalle 13 alle 14,30 pausa ristoro

• alle 14,30 ripresa manifestazione sino alle ore 18