Torino celebra Antonio Gramsci: una settimana tra memoria, grandi idee e solidarietà internazionale

La settimana Gramsciana a Torino ha un’intensità con pochi paragoni in Italia. È la settimana dedicata alle “grandi idee e alla memoria di Nino”. L’intellettuale sardo che ha dedicato a Torino gli scritti Sotto la Mole, rivive negli spazi e nell’azione dell’Associazione Sardi di Torino che è intitolata proprio ad Antonio Gramsci.

“Il 25 aprile non è una data qualunque. La aspettiamo ogni anno perché riteniamo sia sempre necessario ricordare, valorizzare e difendere la festa della libertà, parteggiando e non rimanendo mai indifferenti”, afferma il presidente Enrico Laerte Corona. È un richiamo potente all'eredità di Nino, che scriveva: “Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare”.

Dal 24 aprile al 1° maggio, la sede di Corso Umbria 28B diventa il centro di un percorso culturale e civile che trasforma il pensiero gramsciano in azione concreta, unendo le radici sarde alla storia della Resistenza e alle grandi sfide umanitarie globali.

Dettaglio degli Appuntamenti

Venerdì 24 Aprile: Passi di Memoria

Ore 18:00 – "Passo dopo passo": La rassegna si apre con una camminata commemorativa nel quartiere, un tributo itinerante ai sardi che hanno partecipato attivamente alla Resistenza. Ogni tappa sarà l'occasione per narrare storie di coraggio e sacrificio, legando indissolubilmente l'identità sarda alla Liberazione di Torino. Un momento di riflessione collettiva per non dimenticare chi ha scelto di non essere indifferente.

Sabato 25 Aprile: "Mille Papaveri Rossi" – Resistenza è Solidarietà

La giornata della Liberazione si trasforma in un ponte verso chi oggi soffre a causa dei conflitti, trasformando la memoria in un atto di partecipazione attiva.

Progetto Papaveri per Soleterre: Quest'anno il 25 aprile guarda al presente. In sede saranno disponibili i papaveri artigianali realizzati con cura dai nostri soci e volontari, socie e volontarie. Il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto a Soleterre, fondazione che garantisce cure oncologiche ai bambini. Oggi il bisogno è vitale in Palestina, dove l'emergenza sanitaria rende quasi impossibile l'accesso alle cure mediche, senza dimenticare il supporto costante ai piccoli pazienti in Ucraina.

Ore 12:30: Pranzo sociale dei soci (su prenotazione).

a seguire: IV edizione della maratona musicale e poetica. Una sfilata di artisti che unisce le voci di artisti sardi, piemontesi e da tutto il resto d'Italia, ALICE GARIGLIO, CHIARA EFFE, ERBAGRAMA, FRENESI, JACOPO PEROSINO, LORENZO SANTANGELO, MASSIMO BATTAGLIA, NEPOMUCENO BOLOGNINI, PAOLO VACCARO, PUSO, RUOTA LIBERA, TAPPETI LEBOWSKY SNC che si alterneranno sul palco per cantare la libertà e l'impegno.

Lunedì 27 Aprile: 89 anni senza Nino – Il pensiero che non muore

Nell'anniversario della scomparsa di Gramsci, l'Associazione propone una giornata di approfondimento interdisciplinare:

Ore 17:30: Presentazione del volume “Memoria dell'utopia. Gramsci e noi” di Angelo Villa. Un dialogo con Lorenzo Curti (Limen) e Matteo Mereu per analizzare come il pensiero gramsciano possa ancora fornire strumenti critici per interpretare la contemporaneità.

Ore 19:00: Spettacolo teatrale “Gramsci spiegato a mia figlia” di e con Paolo Floris, Luca Cadeddu Palmas e Pierpaolo Vacca. Un racconto intimo che rende accessibile a tutti la grandezza dell'uomo e del pensatore.

Ore 20:30: Cento Cene per Emergency. Un’apericena di solidarietà (su prenotazione) per sostenere il diritto universale alla salute.

Ore 21:00: Presentazione della mostra “Rosso indelebile” a cura di Artemixia, progetto di arte contemporanea focalizzato sulla prevenzione della violenza di genere.

Martedì 28 Aprile: Sa die de sa Sardigna

La festa nazionale del popolo sardo, dedicata al ricordo del vespro sardo del 1794 e della lotta per l'autonomia.

Ore 18:00: Proiezione del film “Isulas de s’Isula” (2025). Il regista Lorenzo Sibiriu dialogherà con il pubblico su un'opera che esplora l'identità sarda tra isolamento e apertura.

Ore 19:30: Concerto di Pierpaolo Vacca e balli sardi in onore di Francesco Mighela, con la partecipazione di Paolo Gasola. Un gran finale che celebra la vita e la continuità delle tradizioni.

INFO E PRENOTAZIONI

Associazione Sardi Torino "A. Gramsci" - Corso Umbria 28B

Tel: 331 3989519 - 0113821026 | Mail: info@associazionegramsci.it