Spaccata in uno showroom di Bollengo, per poi aggredire i proprietari. In manette 2 giovani

In manette due ragazzi, uno di 20 anni e l'altro 17 anni, autori di una spaccata in uno showroom di Bollengo, dove all'interno erano presenti i proprietari. I giovani – entrambi cittadini italiani già noti alle Forze dell’Ordine – sono stati sorpresi dai titolari dell’esercizio commerciale intenti a infrangere con calci la vetrina del negozio per impossessarsi del registratore di cassa.

Titolari aggrediti

Resisi conto di essere stati scoperti la coppia - anziché darsi alla fuga - ha aggredito i titolari a pugni, danneggiando anche lo specchietto del furgone su cui i malcapitati erano riusciti a trovare rifugio. Solo l’arrivo immediato dei Carabinieri, allertati dalle due vittime, ha impedito che si arrivasse a conseguenze ulteriori: alla vista dei militari, i due giovani hanno iniziato ad inveire con violenza anche nei loro confronti, rendendo necessario l’utilizzo dello spray al peperoncino.

Entrambi sono stati arrestati dai Carabinieri di Ivrea - con l'aiuto dei colleghi di Valchiusa - con l'accusa tentata rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per il maggiorenne è scattato l'obbligo di dimora ad Ivrea con obbligo di firma per due volte giorno e di permanenza in casa nelle ore notturne, mentre nei confronti del diciassettenne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile, è stata applicata la misura della custodia cautelare presso l’IPM di Torino.