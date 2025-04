Da Moncalieri al Premio America Innovazione, la favola di Giuseppe Piazza

Un'idea partita da una semplice domanda: se io non ci fossi più, come potrei essere ricordato?. Da qui ha preso il via il progetto Innmood, del giovane imprenditore di Moncalieri Giuseppe Piazza, che ha abbandonato il classico album fotografico per spostarsi sul web, scegliendo le opportunità fornite dalle nuove tecnologie.

La 'banca dei ricordi virtuale'

Da qui ha preso il via un progetto che è arrivato ad essere premiato a Roma dalla Fondazione Italia-Usa. La "banca dei ricordi virtuale", una sorta di testamento emozionale da lasciare a chi verrà dopo di noi, che lascia la carta per puntare sul web ha dato vita alla startup Innmood, il cui ideatore ha ricevuto nei giorni scorsi il Premio America Innovazione, in un evento ospitato dalla Camera dei Deputati.

Il Premio America Innovazione

Un riconoscimento per valorizzare ogni anno 300 talenti imprenditoriali del nostro Paese che hanno ideato e realizzato startup innovative e competitive nel mondo del mercato globale, scegliendo le nuove tecnologie per affrontare il futuro e le nuove sfide del mercato globale. Una bella risposta che arriva da un 40enne di Moncalieri in tempo di dazi e di chi vuole alzare nuovi muri, invece che favorire la circolazione delle merci e delle idee.