Lutto a Collegno: per la scomparsa dell'AD di uBroker Angelo Sidoti

Lutto a Collegno per l’improvvisa scomparsa di Angelo Sidoti, Amministratore Delegato e Chief Financial Officer (CFO) di uBroker, nonché figura di riferimento nel panorama dei reseller e trader energetici italiani.

Angelo Sidoti ha ricoperto un ruolo fondamentale nell’evoluzione di uBroker. Entrato nell'organizzazione come CFO, ha saputo coniugare una visione imprenditoriale lungimirante con una gestione finanziaria rigorosa, trasformando la società in una realtà solida e competitiva. La sua competenza tecnica e l'integrità morale sono state determinanti per la crescita dell'azienda.

Oltre alla guida operativa della società, Sidoti ha offerto un contributo significativo all’intero settore come membro attivo della giunta di Arte (Associazione Reseller e Trader Energia), promuovendo attivamente l’evoluzione verso un mercato energetico più equo, strutturato e trasparente.

"Angelo non è stato solo un leader per uBroker, ma un punto di riferimento per l'intero settore" ha dichiarato Cristiano Bilucaglia, Presidente del Gruppo uBroker. "La sua dedizione e la sua passione hanno lasciato un’impronta indelebile. Nel rispetto della sua memoria e della sua visione basata sulla trasparenza e sulle competenze economiche, uBroker conferma l’impegno a proseguire nel percorso di eccellenza e innovazione da lui tracciato."