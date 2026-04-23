Apprensione in borgo Filadelfia, ricerche in corso per riportare a casa Domenico Trovato

Sono ore di apprensione, nel quartiere di Borgo Filadelfia. Da mercoledì mattina, 22 aprile, non si hanno infatti più notizie di un uomo di 86 anni, Domenico Trovato.

Ultime notizie ieri mattina

Le ultime notizie su di lui risalgono alle 10.30 di ieri, poi più nulla. L'area in cui è stato visto per l'ultima volta è tra corso Sebastopoli e via Tunisi. Le ricerche procedono, ma si chiede anche la collaborazione di chi potrebbe averlo visto o incontrato in queste ore.

Chi contattare, in caso di notizie

L'uomo soffrirebbe di malattie cognitive e di memoria.



Chi avesse notizie, può chiamare lo 011-3192487.