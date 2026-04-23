Al culmine di una rissa, aveva accoltellato un 35enne moldavo a Chieri: fermato e denunciato

Dopo un mese di indagini, i carabinieri sono risaliti all'identità del ventenne

E’ stato identificato e denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate un ventenne di origini centroamericane, residente nell’astigiano, ritenuto responsabile di aver accoltellato, in concorso con altri soggetti ancora in corso di identificazione, un trentacinquenne moldavo residente a Chieri.

I fatti accaduti il 21 marzo scorso

I fatti risalgono alla notte del 21 marzo scorso, quando, attorno alle due di notte, nella piazza centrale della cittadina la vittima è stata aggredita da un gruppo di giovani fra in quali il ventenne: al culmine della lite uno dei giovani avrebbe sferrato un fendente con un coltello all’addome della vittima che ha riportato una ferita superficiale refertata in ospedale sette giorni di prognosi.

Sulla base dei risultati tecnici e delle testimonianze raccolte il giovane è stato denunciato alla Procura di Torino.