Più pulizia e una nuova maniglia, gli appelli per l'area cani di corso Svizzera

Pulizia carente e un ingresso non sicuro: in Circoscrizione 4 tiene banco la situazione dell’area cani di corso Svizzera, segnalata nei giorni scorsi in Consiglio con un’interpellanza.

A portare il caso all’attenzione dell’aula è stato il consigliere di Fratelli d’Italia, Luca Maggia, che ha evidenziato una doppia criticità: da un lato le condizioni igieniche dell’area, dall’altro la mancanza della maniglia di accesso, divelta ormai da settimane.

"La pulizia - ha precisato Maggia -, lascia alquanto a desiderare”, complice sia l’incuria di alcuni proprietari di cani sia un passaggio non sempre puntuale del servizio di raccolta. A questo si aggiunge il problema dell’ingresso: l’assenza della maniglia renderebbe più difficile e potenzialmente pericoloso l’accesso e l’uscita dall’area.

Dal presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re, è arrivata una prima risposta rassicurante. Da un lato è stata confermata la sostituzione della maniglia, dall’altro è stata prospettata la possibilità di intensificare gli interventi di pulizia, anche attraverso un passaggio aggiuntivo di Amiat.