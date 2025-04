Cade nel canale della centrale idroelettrica, mucca salvata dai pompieri

Nella serata di martedì 22 aprile, poco prima delle 21, i vigili del fuoco sono stati protagonisti di un delicato intervento di salvataggio a Borgone Susa, in Val di Susa. Una mucca, infatti, era accidentalmente caduta all'interno di un canale artificiale collegato a una centrale idroelettrica, mettendo in allarme i proprietari e i residenti della zona.

L’operazione di recupero ha visto coinvolte diverse squadre dei pompieri provenienti da Susa, Borgone Susa e Torino, supportate da mezzi speciali, tra cui un'autogru, e dal personale specializzato Saf (Speleo Alpino Fluviale) e Sub (sommozzatori). Dopo un'attenta manovra e un complesso coordinamento tecnico, l’animale è stato tratto in salvo in buone condizioni di salute.

Al termine delle operazioni, il bovino è stato riconsegnato ai suoi proprietari, fortunatamente illeso.