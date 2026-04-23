Pinerolo festeggia la Liberazione con la fiaccolata e il corteo

Film, fiaccolata, funzione religiosa e corteo nel fine settimana a Pinerolo per commemorare l’81° Anniversario della Liberazione, tra i principali luoghi del centro città.
Si inizierà domani, venerdì 24 aprile, alle ore 10, al Cinema Ritz, dove verrà proiettato il film ‘Il maestro che promise il mare’ di Patricia Font, con ingresso al costo di 6 euro. La giornata continuerà alle ore 20,30 con la tradizionale fiaccolata per le vie cittadine organizzata dall’Anpi, momento simbolico di memoria collettiva. “Si partirà da piazza Facta, proseguendo per via Trieste, piazza Marconi, via Del Pino, via del Duomo, piazza Duomo, via Trento, piazza Santa Croce, piazza Matteotti, via dei Mille, via Diaz per poi dopo il Tempio Valdese entrare nel viale Cavalieri di Vittorio Veneto, La Lea per i pinerolesi – spiega Riccardo Vercelli, presidente Anpi Pinerolo –. Il percorso terminerà al Monumento contro l’intolleranza politica e religiosa. Vi saranno quattro fermate con letture da parte dell’associazione Letture ad Alta Voce”.
Il giorno seguente, sabato 25 aprile, alle ore 9,30 si svolgerà la funzione religiosa con omaggio alle tombe al Cimitero Urbano – Sacrario dei Caduti per la Resistenza. Alle ore 10,45 partirà il corteo dal Municipio con la deposizione delle corone alla lapide dedicata a Ferruccio Parri, al Monumento ai Caduti, al Monumento agli ex Internati e alla Stele ai Caduti per la Libertà. Seguiranno il messaggio del Sindaco, dell’Anpi e gli interventi istituzionali.
Durante le celebrazioni presterà servizio la Banda Musicale Ana di Pinerolo. Sarà inoltre messo a disposizione un servizio di trasporto per i partecipanti alla funzione religiosa al Cimitero Urbano, con partenza dal Municipio alle ore 9 e rientro al termine della Santa Messa.