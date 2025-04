Gtt, Lo Russo fa il nome per il nuovo vertice: l'amministratore delegato per il dopo-Lancione sarà Guido Mulè, già direttore generale di Città Metropolitana

Il nuovo vertice di Gtt, l'azienda dei trasporti torinesi, risponderà al nome di Guido Mulè, in qualità di amministratore delegato. Questa è l'indicazione che il sindaco Stefano Lo Russo ha mandato in queste ore - dopo l'ok della Commissione nomine - ai gruppi consigliari in Sala Rossa. L'assemblea dei soci di Gtt si riunirà invece il prossimo 7 maggio per ufficializzare il passaggio formale.



Scelto da Lo Russo anche in Città Metropolitana

La scelta, per il dopo-Lancione, è dunque ricaduta sulla figura che ha ricoperto ruoli di prestigio in passato, compreso quello di direttore generale di Città Metropolitana.

In particolare, Mulè era stato scelto proprio da Lo Russo nell'autunno del 2022 per il ruolo in Città metropolitana (di cui il primo cittadino di Torino è anche sindaco). A lui un incarico non semplice, visti anche i recenti problemi e le polemiche sul servizio pubblico e i trasporti.



Originario di Caltanisetta, un passato anche al Regio

Nato a Caltanissetta nel 1965, laureato in giurisprudenza, nel settembre 2020 era stato nominato direttore generale al Teatro Regio di Torino. Nel suo curriculum vitae numerosi incarichi di consulenza aziendale nella gestione del personale e nel miglioramento dei processi.

In Città metropolitana di Torino aveva raccolto il testimone da Filippo Dani, dirigente dei sistemi informativi, che ha ricoperto l'incarico di direttore generale dell'Ente negli anni precedenti.



Non solo Mulè

Ma quella di Mulè non è l'unica indicazione data da Lo Russo: Antonio Fenoglio manterrà infatti il ruolo di presidente di Gtt, mentre Costanza Mottino rappresenta l'altra novità nel cda, andando a prendere il posto di Michele Paolino.

Per quanto riguarda il collegio sindacale, indicati Luca Asvisio come presidente, Alain Devalle come sindaco effettivo insieme a Luisa Bianchi, Sonia Luciani (sindaco supplente) e Paolo Angelo Bonometti (supplente anche lui).



Conferme per i servizi cimiteriali

Per quanto riguarda invece AFC Torino, che si occupa dei servizi cimiteriali, le indicazioni del sindaco riguardano Andrea Araldi come presidente, Carlo Tango come ad e Beatrice Rinaudo come membro del cda. Si tratta di tre conferme.