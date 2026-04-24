Nuova aiuola in via Pio VII: riqualificazione a verde dopo il McDrive

In via Pio VII sta prendendo forma una nuova aiuola spartitraffico tra i due sensi di marcia, realizzata tra via Onorato Vigliani e corso Traiano nell’ambito degli interventi di riqualificazione legati alla costruzione del McDrive della zona Mirafiori sud. L’intervento rientra tra le opere previste a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
L’area interessata si trova nei pressi del nuovo punto ristorazione di McDonald's in via Pio VII 151, recentemente aperto al pubblico, e si inserisce nel più ampio progetto di trasformazione dell’ex area industriale che ospitava al suo interno una carrozzeria dismessa.
Un intervento di compensazione urbana
La realizzazione dell’aiuola rappresenta una delle opere compensative previste dal progetto approvato dal Comune, che ha consentito la trasformazione dell’area attraverso un permesso edilizio in deroga.
Nel caso di via Pio VII, il progetto complessivo ha previsto la riqualificazione dell’area con nuovi parcheggi, miglioramenti della viabilità e la sistemazione degli spazi esterni, con l’inserimento di elementi verdi per mitigare l’impatto dell’intervento commerciale.