Manutenzione al ponte Carpanini: chiude per due giorni anche ai pedoni

Per consentire lo svolgimento delle periodiche verifiche all’impianto di sollevamento, il ponte Carpanini sarà chiuso al transito veicolare e pedonale da martedì 9 a giovedì 11 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 17.

Realizzato nel 2002 in sostituzione del ponte “Principessa Clotilde”, danneggiato irreparabilmente durante l’alluvione dell’ottobre 2000, il ponte Carpanini collega piazza Borgo Dora a corso Vercelli, nel quartiere Aurora.

Si tratta dell’unico ponte mobile della città. In caso di piena della Dora Riparia la struttura può essere sollevata di circa un metro grazie ad una serie di martinetti idraulici, mentre gli accessi stradali vengono protetti attraverso delle paratie verticali.



