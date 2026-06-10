Aurora, controlli della Polizia Locale: sequestrato un camper irregolare

Nuovo intervento della Polizia Locale nel quartiere Aurora. Nel corso di un controllo effettuato questa mattina, 10 giugno 2026, in via Aosta, nell'area antistante le case popolari, gli agenti del nucleo Risi hanno proceduto al fermo e al sequestro di un camper risultato privo di assicurazione e revisione.

Dagli accertamenti è inoltre emerso che il veicolo circolava con la revisione scaduta da tempo e che il proprietario era già recidivo per la stessa violazione. Per questo motivo sono scattati i provvedimenti previsti dal Codice della Strada, con il sequestro amministrativo del mezzo e le relative sanzioni.

L'operazione rientra nell'attività di monitoraggio e controllo del territorio che la Polizia Locale sta portando avanti nel quartiere Aurora, con particolare attenzione alle zone interessate da segnalazioni dei residenti e da situazioni di degrado.

L’intervento è stato coordinato dall'assessore alla Sicurezza della Città, Marco Porcedda, in stretta collaborazione con la Circoscrizione 7. "Il veicolo era già oggetto di monitoraggio nell’ambito delle attività svolte nell’area, anche in relazione ai recenti interventi congiunti della Polizia Locale e dei Servizi Sociali nei complessi abitativi della zona, che hanno portato al recupero di diversi alloggi occupati abusivamente e alla loro restituzione ad Atc per il ripristino" ha spiegato il presidente del centro civico, Luca Deri. "Continueremo a monitorare la zona e, se necessario, procedere con gli interventi" conclude il presidente.