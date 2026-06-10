 / Cronaca

Cronaca | 10 giugno 2026, 08:51

Incendio in via Maria Ausiliatrice: brucia una mansarda alla prime luci dell'alba

Sul posto i vigili del fuoco: evacuato un palazzo di quattro piani, ma non risultano persone ferite

Incendio in via Maria Ausiliatrice

Incendio in via Maria Ausiliatrice

L'allarme è scattato questa mattina alle prime luci dell'alba: per cause ancora da chiarire, un incendio si è sviluppato all'interno di una mansarda in via Maria Ausiliatrice. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco: la superficie coinvolta è di circa cento metri quadrati, oltre al tetto di una palazzina che, complessivamente, conta quattro piani. 

L'edificio è stato fatto evacuare per sicurezza, ma non risultano esserci feriti. 

Incendio in via Maria Ausiliatrice

Incendio in via Maria Ausiliatrice

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium