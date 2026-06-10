Incendio in via Maria Ausiliatrice: brucia una mansarda alla prime luci dell'alba

L'allarme è scattato questa mattina alle prime luci dell'alba: per cause ancora da chiarire, un incendio si è sviluppato all'interno di una mansarda in via Maria Ausiliatrice. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco: la superficie coinvolta è di circa cento metri quadrati, oltre al tetto di una palazzina che, complessivamente, conta quattro piani.



L'edificio è stato fatto evacuare per sicurezza, ma non risultano esserci feriti.