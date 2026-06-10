L'allarme è scattato questa mattina alle prime luci dell'alba: per cause ancora da chiarire, un incendio si è sviluppato all'interno di una mansarda in via Maria Ausiliatrice. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco: la superficie coinvolta è di circa cento metri quadrati, oltre al tetto di una palazzina che, complessivamente, conta quattro piani.
L'edificio è stato fatto evacuare per sicurezza, ma non risultano esserci feriti.
In Breve
mercoledì 10 giugno
martedì 09 giugno
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Politica
Aurora / Vanchiglia
Politica
Cronaca | 10 giugno 2026, 08:51
Incendio in via Maria Ausiliatrice: brucia una mansarda alla prime luci dell'alba
Sul posto i vigili del fuoco: evacuato un palazzo di quattro piani, ma non risultano persone ferite
L'allarme è scattato questa mattina alle prime luci dell'alba: per cause ancora da chiarire, un incendio si è sviluppato all'interno di una mansarda in via Maria Ausiliatrice. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco: la superficie coinvolta è di circa cento metri quadrati, oltre al tetto di una palazzina che, complessivamente, conta quattro piani.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?