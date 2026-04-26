Fermati con quasi un chilo di hashish in auto, arrestati tre giovani

Tre giovani fermati in auto con quasi un chilo di droga: è il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato tra Torino e Biella, che ha portato all’arresto di due maggiorenni e alla denuncia di un minorenne.

Controllo in strada e fermo a Torino

L’intervento è stato condotto dalla Polizia di Stato, con il coinvolgimento della Squadra Mobile di Torino e di Biella. Gli agenti hanno intercettato un’auto sospetta mentre procedeva con manovre irregolari tra le vie della città. Il veicolo è stato notato per una guida incerta, fatta di accelerazioni improvvise e rallentamenti, fino al controllo scattato in piazza Rivoli e concluso all’incrocio tra corso Lecce e corso Regina Margherita.

In auto oltre 900 grammi di hashish

Durante la perquisizione del mezzo, i poliziotti hanno scoperto una borsa di carta nascosta dietro il sedile del conducente. All’interno c’erano nove panetti di hashish per un peso complessivo superiore ai 900 grammi.

Il diciottenne alla guida è stato inoltre trovato con 270 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori possibile provento dell’attività illecita.

Le perquisizioni a Biella

Gli accertamenti sono proseguiti nelle abitazioni dei tre giovani, nel Biellese. A casa del minorenne sono stati sequestrati 25 grammi di hashish, mentre nell’abitazione del diciottenne sono stati trovati altri 290 euro. Nell’alloggio del ventunenne, invece, gli agenti hanno rinvenuto un bilancino di precisione, elemento spesso associato all’attività di spaccio.

Indagini in corso

Per i due maggiorenni è scattato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti, mentre la posizione del minorenne è al vaglio dell’autorità giudiziaria. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari: per tutti gli indagati resta valida la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.