Auto si schianta contro un palo, un 30enne in codice rosso

Grave incidente nelle prime ore del mattino a Torino. Intorno alle 4.40, un’auto si è schiantata contro un palo della luce all’incrocio tra corso Potenza e via Calabria.

L’impatto e i soccorsi

Secondo le prime informazioni, all'arrivo dei soccorsi, il conducente - un uomo di circa 30 anni - è stato trovato fuori dal veicolo, riverso sul marciapiede. Non è chiaro se sia stato sbalzato fuori dall’abitacolo a seguito dell’urto o se sia riuscito a uscire autonomamente dopo lo schianto.

Sul posto è intervenuta la Centrale operativa del 118, che ha inviato un’ambulanza per prestare i primi soccorsi.

Trasporto in ospedale

Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasportato in codice rosso all’ospedale Giovanni Bosco. Le sue condizioni sono considerate gravi. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente. Non si esclude che possano aver influito l’alta velocità o altre cause ancora in fase di accertamento.