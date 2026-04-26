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Cronaca | 26 aprile 2026, 09:27

Auto si schianta contro un palo, un 30enne in codice rosso

L'uomo ritrovato sul marciapiede, l'incidente all'alba in corso Potenza

Auto si schianta contro un palo, un 30enne in codice rosso

Grave incidente nelle prime ore del mattino a Torino. Intorno alle 4.40, un’auto si è schiantata contro un palo della luce all’incrocio tra corso Potenza e via Calabria.

L’impatto e i soccorsi

Secondo le prime informazioni, all'arrivo dei soccorsi, il conducente - un uomo di circa 30 anni - è stato trovato fuori dal veicolo, riverso sul marciapiede. Non è chiaro se sia stato sbalzato fuori dall’abitacolo a seguito dell’urto o se sia riuscito a uscire autonomamente dopo lo schianto.

Sul posto è intervenuta la Centrale operativa del 118, che ha inviato un’ambulanza per prestare i primi soccorsi.

Trasporto in ospedale

Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasportato in codice rosso all’ospedale Giovanni Bosco. Le sue condizioni sono considerate gravi. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente. Non si esclude che possano aver influito l’alta velocità o altre cause ancora in fase di accertamento.

Redazione

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