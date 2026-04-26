Abusi edilizi nel campo nomadi: scoperti due alloggi illegali, 5 denunciati [VIDEO]

Operazione dei carabinieri a Settimo Torinese, dove cinque persone sono state denunciate per lottizzazione e costruzione abusiva all’interno del campo di via Moglia. Il controllo risale alla mattinata del 31 marzo, nell’ambito di un servizio straordinario sul territorio.

Controlli con unità cinofile e polizia locale

Durante le verifiche sono emerse irregolarità edilizie che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di cinque persone, di età compresa tra i 25 e i 55 anni. L’intervento è stato condotto dai militari della Tenenza locale, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Volpiano e in collaborazione con la polizia locale e l’ufficio tecnico comunale.

Container trasformati in abitazioni

Secondo quanto accertato, gli indagati - tutti originari del siracusano e già noti alle forze dell’ordine - avrebbero realizzato due strutture abusive all’interno dell’area.

In particolare, due container sarebbero stati trasformati in abitazioni vere e proprie, complete di bagno, docce e cucina, senza alcuna autorizzazione prevista dalla normativa edilizia.

Sequestro e indagini

I manufatti sono stati posti sotto sequestro e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Ivrea, che coordina le indagini. Le accuse ipotizzate sono quelle di lottizzazione abusiva e costruzione senza titolo, come previsto dal Testo unico dell’edilizia.

I provvedimenti a carico dei soggetti citati sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.