Rissa tra minori fuori dalla metro Bengasi: paura tra i passanti

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi della stazione Bengasi della metropolitana, a causa di una violenta lite tra giovanissimi. A raccontarlo è una passante, autrice della segnalazione.

Intorno alle 19.30, all’uscita su via Onorato Vigliani, un gruppo di oltre cinque ragazzi - tutti minorenni - sarebbe stato protagonista di una rissa particolarmente accesa. Spintoni, urla, capelli tirati e colpi: una scena che, secondo quanto raccontato dalla testimone, si è consumata sotto gli occhi di diversi passanti e delle persone in attesa alla fermata del bus.

“La gente guardava come se fosse un film”, ha raccontato la donna, ancora scossa per l’accaduto. Temendo per la propria sicurezza, ha deciso di allontanarsi e mettersi al riparo, rinunciando anche a salire sul mezzo pubblico che avrebbe dovuto prendere.

A quel punto ha contattato il numero di emergenza: “Ci sono voluti quasi due minuti prima di riuscire a parlare con un operatore”, ha spiegato. Sul posto sarebbero poi intervenute le forze dell’ordine, ma l’episodio ha riacceso il tema della sicurezza nelle aree di snodo del trasporto pubblico e, soprattutto, quello delle risse tra giovanissimi.

“La cosa che fa più male è l’indifferenza - aggiunge la testimone -. Non è possibile assistere passivamente a scene del genere”.