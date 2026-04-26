Incidente sulla circonvallazione di Agliè, tre persone in ospedale

Ancora un incidente lungo la circonvallazione di Agliè, nonostante la presenza della rotatoria realizzata proprio per aumentare la sicurezza stradale. Nel pomeriggio di sabato 25 aprile 2026, due vetture Peugeot si sono scontrate nei pressi della rotonda di via Setificio.

L’impatto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, ha coinvolto quattro persone. Tre di loro hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme alle forze dell’ordine. Dopo le prime medicazioni, i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Cuorgnè in codice verde: le loro condizioni non destano preoccupazione.

La quarta persona coinvolta ha invece rifiutato il trasferimento in ospedale. Sulla dinamica del sinistro stanno ora lavorando i carabinieri della compagnia di Ivrea, chiamati a chiarire le responsabilità dell’accaduto.