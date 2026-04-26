Carcere di Torino, Ricca (Lega): “Agenti sempre più esposti a violenze e disordini”

Nuove tensioni all’interno della casa circondariale di Torino riaccendono il dibattito sulle condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria. A intervenire è il capogruppo della Lega in Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, che ha espresso preoccupazione dopo gli ultimi episodi segnalati dal sindacato Osapp.

Disordini e aggressioni, cresce l’allarme

Secondo quanto riportato, negli ultimi giorni gli agenti in servizio presso la struttura torinese sarebbero stati nuovamente coinvolti in episodi di disordine e violenza.

Situazioni che, sottolinea Ricca, "stanno diventando sempre più frequenti, con conseguenze non solo sul piano operativo ma anche su quello psicologico". A risentirne maggiormente sarebbero soprattutto gli agenti più giovani, spesso chiamati a gestire contesti ad alto rischio.

“Non lasciare soli gli agenti”

Nel suo intervento, Ricca ha evidenziato la necessità di un’azione concreta da parte delle istituzioni: “È doveroso che le autorità e la politica non lascino soli gli agenti”, ha dichiarato, sottolineando come una mancata risposta possa incidere negativamente sulla serenità operativa e sull’efficacia del servizio.