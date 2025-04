Brucia nel cuore della notte una struttura ricettiva per anziani e fragili a Rivarolo: un morto

A partire dalle 4 di questa mattina, alcune squadre del comando dei vigili del fuoco di Torino sono intervenute a Rivarolo per l'incendio all’interno di una struttura ricettiva, in particolare una realtà utilizzata per accogliere persone in condizioni di fragilità. Si tratta di una struttura in uso all'Anfass La Torre.



Il personale intervenuto ha messo in sicurezza l’area e ha constatato la presenza di un morto, di 78 anni. I locali interessati sono posti sotto sequestro per permettere le necessarie operazioni di pertinenza.



Le forze dell'ordine indagano per ricostruire la dinamica e le cause che hanno portato al rogo. Si sospetta che l'innesco possa essere stato generato da una sigaretta.