Salgono sul podio le piccole majorettes di Villafranca al Campionato Italiano

Pompon e bastoni nelle coreografie con cui le majorettes di Villafranca Piemonte hanno partecipato al Campionato Italiano tenutosi a Montecatini Terme il 18 e 19 aprile scorsi, portando a casa un bronzo. La preparazione è iniziata a gennaio.

“Con la capitana del gruppo siamo a conoscenza del Campionato da circa tre anni. Quest’autunno un’insegnante di majorettes con cui ho fatto un corso di aggiornamento ci ha spronato a partecipare a questa competizione. Abbiamo cominciato a riflettere su questa idea per il gruppo e dopo il concerto di Natale abbiamo comunicato ai genitori l’intenzione di voler partecipare – racconta Isabella Bruno, vice presidente della Banda e responsabile del gruppo majorettes, grandi e piccole –. Da inizio anno abbiamo continuato ad allenarci come al solito provando un’ora a settimana, mentre nell’ultimo mese prima della gara abbiamo duplicato gli allenamenti”.

In tutto sono state preparate 4 coreografie: il gruppo delle grandi, tra i 12 e i 21 anni, capitanate da Nicole Castellano, ha portato due esibizioni, una con i pompon e l’altra con i bastoni, e lo stesso hanno fatto le più piccole, tra i 9 e gli 11 anni, con la capitana Marta Rollè.

È stato proprio quest’ultimo gruppo, composto da 8 majorettes, ha conquistare il terzo posto nella categoria ‘Classic Baton stage cadets junior’ per Villafranca Piemonte. “Era la prima partecipazione a una gara e quindi la loro prima vittoria. Abbiamo partecipato con l’obiettivo di osservare, conoscere e imparare. È proprio un bell’ambiente, l’hanno notato anche i genitori, ed è eravamo le uniche piemontesi, insieme alle majorettes di Ferrere, in provincia di Asti. Innegabile però la gioia e lo stupore delle piccole quando hanno capito di essere salite sul podio: la soddisfazione è grande, c’è proprio la ricompensa di tutto il lavoro che hanno fatto”.

Visto il riscontro positivo per il futuro c’è l’intenzione di partecipare nuovamente al Campionato, oltre agli impegni con la Banda e i concerti estivi. “Come competizioni ci limitiamo a questo. In programma, ci sono i concerti a Busca, Villafranca, Moretta e Osasco della prossima estate, e i classici appuntamenti in sagre ed eventi sul territorio”.