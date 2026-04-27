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Attualità | 27 aprile 2026, 11:52

Salgono sul podio le piccole majorettes di Villafranca al Campionato Italiano

Aggiudicandosi il terzo posto, sono state tra gli 800 partecipanti da tutta Italia che lo scorso fine settimana hanno disputato le gare a Montecatini Terme

Le majorettes di Villafranca

Le majorettes di Villafranca

Pompon e bastoni nelle coreografie con cui le majorettes di Villafranca Piemonte hanno partecipato al Campionato Italiano tenutosi a Montecatini Terme il 18 e 19 aprile scorsi, portando a casa un bronzo. La preparazione è iniziata a gennaio.

“Con la capitana del gruppo siamo a conoscenza del Campionato da circa tre anni. Quest’autunno un’insegnante di majorettes con cui ho fatto un corso di aggiornamento ci ha spronato a partecipare a questa competizione. Abbiamo cominciato a riflettere su questa idea per il gruppo e dopo il concerto di Natale abbiamo comunicato ai genitori l’intenzione di voler partecipare – racconta Isabella Bruno, vice presidente della Banda e responsabile del gruppo majorettes, grandi e piccole –. Da inizio anno abbiamo continuato ad allenarci come al solito provando un’ora a settimana, mentre nell’ultimo mese prima della gara abbiamo duplicato gli allenamenti”.

In tutto sono state preparate 4 coreografie: il gruppo delle grandi, tra i 12 e i 21 anni, capitanate da Nicole Castellano, ha portato due esibizioni, una con i pompon e l’altra con i bastoni, e lo stesso hanno fatto le più piccole, tra i 9 e gli 11 anni, con la capitana Marta Rollè.

È stato proprio quest’ultimo gruppo, composto da 8 majorettes, ha conquistare il terzo posto nella categoria ‘Classic Baton stage cadets junior’ per Villafranca Piemonte. “Era la prima partecipazione a una gara e quindi la loro prima vittoria. Abbiamo partecipato con l’obiettivo di osservare, conoscere e imparare. È proprio un bell’ambiente, l’hanno notato anche i genitori, ed è eravamo le uniche piemontesi, insieme alle majorettes di Ferrere, in provincia di Asti. Innegabile però la gioia e lo stupore delle piccole quando hanno capito di essere salite sul podio: la soddisfazione è grande, c’è proprio la ricompensa di tutto il lavoro che hanno fatto”.

Visto il riscontro positivo per il futuro c’è l’intenzione di partecipare nuovamente al Campionato, oltre agli impegni con la Banda e i concerti estivi. “Come competizioni ci limitiamo a questo. In programma, ci sono i concerti a Busca, Villafranca, Moretta e Osasco della prossima estate, e i classici appuntamenti in sagre ed eventi sul territorio”.

Sabina Comba

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