Chiara e Simone nel cuore: Volvera si ritrova domani sera per far volare dei palloncini bianchi in loro ricordo da piazza Pertini

L'appuntamento è al parcheggio delle giostre di Volvera: sarà lì che domani sera - 28 aprile - alle 21 si ritroveranno gli amici, i conoscenti e tutti coloro che vorranno ricordare Chiara e Simone, la coppia di fidanzati uccisi da un vicino di casa nella tarda serata di giovedì sera.



L'appello sta passando di cellulare in cellulare con il tam tam dei social: sono le pagine della zona a rilanciare l'evento. "Ci troviamo tutti quanti in piazza Pertini in onore di Chiara e Simone. Chi ha piacere, può portare con sé un palloncino bianco che faremo volare per salutarli".



I fatti risalgono alla serata di giovedì 24 aprile: in via XXIV Maggio 47, intorno alle 20, Andrea Longo - vicino di casa di 34 anni - ha assalito e ucciso, prima di suicidarsi, Chiara Spatola (28 anni) e Simone Sorrentino, di 23.