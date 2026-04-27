Fino alle terre dell’orso polare: il viaggio dei coniugi perosini che è diventato una spedizione

Dopo l’avventura andina dei coniugi di Roure, Luciano Bardi e Fiorella Caputo, il racconto della Bali lontana dagli stereotipi della pinaschese Eleonora Pertusio, tocca a Stefano Del Din e Monica Massa presentare il loro viaggio in Norvegia. I coniugi perosini infatti saranno protagonisti dell’appuntamento di mercoledì 29naprile per la rassegna ‘Boccioli di cultura’, organizzata dall’associazione Poggio Oddone, in collaborazione con la sezione Cai di Pinasca, il Comune e la Biblioteca di Perosa Argentina. ‘Verso il Grande Nord. Un viaggio tra le isole della Norvegia artica’ è il titolo della serata.

Iniziato come visita ad alcuni dei luoghi più conosciuti turisticamente della Norvegia, il viaggio intrapreso da Del Din e Massa nel 2023 è diventato infine una spedizione. Partiti a marzo del 2023 hanno assistito all’aurora boreale nel massimo del suo splendore: “Ci siamo ritrovati in una situazione molto favorevole ed è stata spettacolare. Io non l’avevo mai vista prima” racconta Del Din.

Era da tempo che sognavano quel viaggio e l’avevano pianificato nei minimi dettagli: “L’obiettivo era attraversare alcuni degli arcipelaghi più settentrionali della Norvegia in quattro tappe”. Così hanno visitato alcuni luoghi considerati magici per i panorami che offrono. Dopo esser stati sulle isole Lofoten, sono giunti a Vesterålen e poi a Senja, la seconda isola più grande del paese. “Abbiamo trovato quello che volevamo: un ambiente naturale interessantissimo, distese bianche e antichi villaggi di pescatori immersi nella neve”.

Ma avvicinandosi all’ultima tappa del viaggio, Svalbard, l’ambiente ha assunto un aspetto estremo.

Si tratta di un arcipelago del Mar Glaciale Artico, una delle terre abitate più a nord del pianeta: “Eravamo determinati a visitarlo ma non ci aspettavamo un ambiente così estremo, così inospitale a causa del freddo”. Inoltre, c’era sempre il rischio di incontrare un orso polare: “Per questo abbiamo girato in motoslitta accompagnati da una guida armata”.

Un ambiente estremo dunque ma anche molto delicato: “Quasi la totalità delle Svalbard è coperto da permafrost, terreno perennemente congelato. Ci si può inoltrare quindi solo in determinati periodi dell’anno, e in motoslitta, per evitare di lasciare tracce che rimarrebbero lì per migliaia di anni”.

L’appuntamento con le foto e i racconti di Del Din e Massa è alle 21 e l’ingresso è gratuito.