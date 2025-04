Paura questa mattina in corso Traiano a Torino, dove intorno all'ora di pranzo una Mercedes ha preso fuoco da sola davanti alla farmacia Monari: la macchina infatti non è rimasta coinvolta in nessun incidente o tamponamento.

Fortunatamente il guidatore è riuscito a mettersi in salvo, fermando l'automobile davanti al civico 158. Sul posto sono intervenuti i pompieri per domare le fiamme spontanee e la Polizia Municipale.