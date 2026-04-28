Myo-Sotis si ritrova in ricordo di Marina Flecchia e premia i vincitori del concorso letterario

“Sarà una giornata per ricordare Marina”, queste le parole di Liliana Rasetti, parte dell’associazione per la promozione dell’arte Myo-Sotis ideata da Marina Flecchia, scomparsa il 19 novembre 2025. Il 23 maggio si terrà a Rorà la premiazione del XVIII concorso letterario, che ha coinvolto circa 30 persone in più sezioni tra cui: poesia in italiano e in lingua piemontese, racconto, libro e ‘25 Aprile’.

In Val Pellice l’associazione premiava autori provenienti da tutta Italia. Un anno fa questo evento era stato rimandato a causa della grave malattia che aveva colto Flecchia. Nel tempo, però, il bisogno di ritrovarsi insieme per ricordarla si è fatto sempre più forte.

Per il 23 maggio un momento conviviale attenderà tutti e tutte coloro che lo desiderano all’agriturismo Sibourgh alle ore 12,30. Seguirà la premiazione nel salone polivalente del centro turistico di piazza Fontana alle ore 15, accompagnata dalla tromba di Danilo Tacchino e dai canti di Roberta Maffiodo.

“Tutto come facevamo quando c’era anche Marina. Dopo la cerimonia si discuterà del futuro dell’associazione.” Attualmente il gruppo è composto, oltre a Rasetti, da Edi Morini, Fabrizio Legger, Paolo e Luisella Amoruso, Lilly Chiavia, Marco Invrea, Domenico Bianco, Danilo Tacchino. “Non abbiamo le forze da soli per portare avanti anche solo un concorso. Per tenere viva l’associazione circa due eventi all’anno riusciremmo anche ad organizzarli, però se sappiamo che c’è qualcuno che viene e partecipa. Ci sono varie ipotesi ancora da valutare e serve supporto per mettere in piedi iniziative e futuri concorsi. Molti concorrenti mi hanno detto che sarebbe un peccato se il concorso non continuasse a vivere, perché è comunque un punto di riferimento”.

Durante il pomeriggio saranno inoltre esposti in vendita, a offerta libera partendo da un minimo di 5 euro, oggetti di valore trovati durante lo sgombero dell’alloggio di Flecchia. Il ricavato sarà destinato alle spese della sua tomba.

Si prega di confermare la presenza alla premiazione e al pranzo a Liliana Rasetti, contattandola al 3391048600 o scrivendo via mail a lrasetti23@gmail.com entro fine aprile.