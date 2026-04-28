Alassio, torna la “Vela & Motori Cup”: mare e motori si incontrano dal 1° al 3 maggio

Vela & Motori Cup – Alassio 2026 torna per la sua seconda edizione, dopo il grande successo dell’esordio a maggio 2025. Nato come evento su invito in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni del Circolo Nautico Al Mare di Alassio unisce la particolarità di una serie di regate ufficiali a calendario FIV, all’eleganza dei raduni di auto di prestigio, classiche e moderne e all’azione culturale e sociale verso il territorio, trasformando le acque del Ponente ligure e le piazze di Alassio in un palcoscenico unico di competizione, valori, eleganza e lifestyle.

Alassio è il cuore pulsante, mentre Imperia, come partner prestigioso nell’ambito degli eventi d’epoca, e la Regione Liguria, con il suo sostegno e patrocinio, contribuiscono a valorizzare l’iniziativa sul piano culturale, istituzionale e logistico.

“Dopo la prima edizione dello scorso anno, in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni del Circolo Nautico Al Mare – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – siamo orgogliosi di realizzare nuovamente ad Alassio questo appuntamento di prestigio, dal forte valore sportivo e promozionale per il territorio, che unisce la passione per la vela e per il mare al fascino senza tempo delle Ferrari protagoniste del raduno. Sarà un weekend che si preannuncia straordinario, reso ancora più significativo dalle sinergie con la città di Imperia, la Regione Liguria e tutti i partner coinvolti in un evento che combina mare, sport e stile in uno scenario di eccezionale bellezza”.

Fin dalla prima edizione, co-ideata con il supporto di Yacht Classic RH (YCRH) e declinata dal CNAM, Marina di Alassio e YCRH stessa, la formula innovativa che ha unito culturalmente l’attività automobilistica con la regata, ha conquistato appassionati, spettatori e operatori del settore, riconfermandosi così come un appuntamento annuale di riferimento nel panorama velico e motoristico. La manifestazione offre un’esperienza esclusiva, capace di coniugare sport, cultura e stile.

“Ormai da anni il Poto Luca Ferrari si presta all’organizzazione di eventi non solo sportivi ma anche a sfondo sociale e esperienziale. Insieme agli appassionati di questo sport meraviglioso che è la vela siamo lieti di unire altri appassionati come quelli delle auto sportive. Il connubio si è rivelato vincente lo scorso anno e quest’anno viene riproposto ai massimi livelli grazie alla prestigiosa partnership con il Club Ferrari di Torino.” Rinaldo Agostini, Presidente Marina di Alassio.

Le regate trasformano le acque del Ponente in un palcoscenico di tecnica e passione, mentre il raduno di auto d’eccellenza celebra l’eleganza senza tempo dei motori. L’evento si arricchisce di visite culturali, incontri artistici, happenig con le famiglie ed i giovani, cene conviviali e momenti di incontro legati al mondo della vela, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere esperienze memorabili in un’atmosfera raffinata e coinvolgente.

“Eventi come Vela & Motori Cup, patrocinato dall'Assessorato allo Sport del nostro Comune, dimostrano quanto, intorno allo sport — e in questo caso alla vela — possano svilupparsi e aggregarsi iniziative sportive e sociali di grande valore, con esperienze capaci di lasciare un segno positivo. Ci fa quindi particolarmente piacere che una manifestazione così prestigiosa e di ampio respiro possa essere anche un’opportunità concreta di incontro e condivisione, espressione di una rete virtuosa tra associazioni, istituzioni e territorio.” Marco Melgrati, Sindaco Alassio.

La vela non è solo uno strumento di collante sociale e sportivo ma anche una grande opportunità professionale per le nuove generazioni: “Il futuro della vela in Italia ed all’estero ed in particolare della vela classica, dipenderà anche da quanto i giovani sapranno essere coinvolti ed appassionati non solo da questo splendido sport, ma anche dal come può esser formidabile strumento di condivisione valoriale, di inclusione e anche possibile sbocco occupazionale.” Carlo Canepa, Presidente CNAM.

Sport, divulgazione, glamour e uno sguardo alla tradizione

Il lato sportivo: la vela per sviluppare la cultura

La regata di flotta, organizzata dal CNAM, prevede 3 prove tra Alassio e Imperia, percorsi costieri affascinanti che valorizzano un tratto di costa che ha scritto pagine importanti di storia dello yachting, sui quali si sfideranno imbarcazioni classiche e moderne. Il programma include una regata costiera e una prova su percorso a triangolo, disegnate per valorizzare sia l’aspetto tecnico sia lo spettacolo in mare, con scenari che si sviluppano tra il Golfo di Alassio e il tratto di costa verso Imperia.

La presenza di barche diverse suggerisce agli organizzatori uno dei temi alla base dell’evento: fare divulgazione culturale sul territorio coinvolgendo i giovani e le famiglie, in momenti dedicati, happening e condivisione di valori. Una vela fatta di semplicità e concretezza e non di esclusività elitaria, per allargare la base: è in particolare l’obiettivo della associazione Yacht Classic Royal Heritage (YCRH) guidata da Riccardo Ghidella, che fra le altre attività porta in gara alcuni yacht di grande bellezza e tradizione, e che organizza durante l’evento visite guidate a bordo delle barche e all’intorno delle auto dei suoi partner. L'obiettivo è condividere bellezza ed eccellenza, raccontando l’evoluzione tecnologica della vela negli anni e nel contesto storico e artistico del territorio, stimolando l’interesse per la vela e lo sviluppo di sue filiere di competenza tra le nuove generazioni.

Tra le prestigiose vele della Flotta Yacht Classic RH, hanno pre-annunciato la loro partecipazione: Triboulet, dell’armatore Riccardo Ghidella, lo storico scafo n 1 di soli 28 esemplari prodotti, dello Swan 43, disegnato per Nautor dal grande designer neo-zelandese Ron Holland nel maggio del 1984, sulla identica linea dei mitici one-off ‘Silver Apple’, padre di Triboulet e vittorioso nel ’77 proprio delle allora mitiche ‘Settimane di Alassio’ e ‘Big Apple’, trionfatore dell’Admiral Cup del 77. Su Triboulet sarà poi un incredibile mix di velisti, fra gli altri: timoniere Rinaldo Agostini, allenatore della nazionale olimpionica di Atlanta, Luca Bonjean, master velico di generazioni di campioni, Vincenzo Zaccagni, storico skipper della centenaria pluridecorata Barbara, Ivan Montis colonna del team e alcuni giovanissimi, fra cui i ventenni Vittorio Maria Ghidella e Leonardo Barreca. Manurau, dell’armatore statunitense Patrick Tierney e timonata dal comandante Charlie P.A. Hussey, prestigiosa gemma della flotta, un mitico Swan 43 Sparkman & Stephens del 1969 battente bandiera delle Isole Jersey, precursore dello Swan 43 RH. Questo modello, vera perla della storia velica mondiale, ha vinto, nello stesso anno del suo varo la prestigiosa Admiral Cup. Ha poi attraversato l’oceano per approdare ad uno strabiliante refitting in Portogallo e giungere da poco nel Mediterraneo ove, dalla base di Golf Juan, svolgerà da quest’anno attività di classic charter per la Sail Cannes, oltre a partecipare alle attività sociali di YCRH. Sandra, dell’armatore Marco Carbonaro, gioiello assoluto progettato da Sparkman & Stephens per lo storico cantiere Sangermani di Lavagna e varato come prototipo di una piccola serie di 4 imbarcazioni di 12 metri nel 1972 come eccellenza IOR del tempo ed oggi super competitivo riferimento per le regate d’epoca nel Mediterraneo sempre magnificamente piazzatosi. Bonita, dell’armatore Claudio Carioggia, elegantissimo one-tonner di 11 metri disegnato da Sparkman & Stephens per lo storico cantiere Craglietto nel 1973 appositamente per la One Ton Cup di Porto Cervo dello stesso anno. A blue shadow, dell’amatore Leonardo Selmi, iconica Alpa 11,50 nata dal genio di Sparkaman & Stephens nel 1971 per i cantieri Offanengo e punta di diamante della sfida produttiva italiana IOR del periodo. Bluette, dell’armatore e storico capitano d’industria Lucio Carli, pluri-celebrato e splendido esemplare di Solaris One 48 del 1985, nato dalla prestigiosa matita di Doug Peterson, protagonista di numerose e vittoriose sfide nelle principali regate mediterranee. Exprit, dell’armatore Andrea Magni, celebre X-332 cruiser-racer di eccellenza, progettato da Niels Jeppesens nel 1997 per il grande cantiere danese che, sotto la mano di Santiago Vacca, ha vinto il Campionato Europeo IMS 2000 a Punta Ala oltre che piazzamenti eccellenti alla Giraglia e a Portofino.

Lussin, dell’armatore Paolo Turci, esemplare del Grand Soleil 343 nato nel 1985 dalla matita di Alian Jezequel, fiore all’occhiello al tempo rivoluzionario come esempio dell’eccellenza produttiva italiana in cui, nel pieno della evoluzione IOR, cercava la prestazioni assoluta, coniugata alla crociera di lusso in soli 10,40 metri. Chiude fra le partecipanti della Flotta YCRH Voglia blu, dell’armatore Piero Iavarone, splendido Grand Soleil 43, cutter di maestoso successo dei Cantieri del Pardo nato nel 1998 dalla sapiente matita dei fratelli Japec and Jernej Jakopin J&J Design) e vittorioso in molte Grand Soleil Cup. Fra le annunciate youngtimer svetta inoltre la velocissima Kai Zen, dell’armatore Giorgio Possio, noto e competitivo esemplare di Elan 310 nato nel 2009 dalla matita del celebre progettista Rob Humphreys.



L’evento avrà inoltre un ospite d’eccezione (partner di YCRH) nell’artista Luca Ferron, disegnatore e modellista velico di fama internazionale, che firmerà con una sua opera il primo premio assoluto della manifestazione. E’ il momento di iscriversi e partecipare alla festa: la partecipazione è prevista fino a un massimo di 20 imbarcazioni, con categorie dedicate alle diverse tipologie di yacht.

‘La vela è insieme sostenibilità e centralità della persona ed oltre ad essere palestra di vita per i giovani può essere un importante sbocco professionale per la grande necessità di competenze qualificate che ha oggi la sua filiera- sottolinea Riccardo Ghidella, guida di Yacht Classic Royal Heritage, co-ideatrice dell’evento- E’ necessario far comprendere ai giovani questa opportunità partendo dall’ allargare il più possibile la platea delle barche classiche e young timer, spiegandone la bellezza ma anche descrivendone la storia ed i legami che, nel loro percorso, hanno avuto rispetto alle tecnologie, all’ arte, al design, alla musica, di ogni loro periodo. La vela può essere quindi uno straordinario strumento di azione sociale, culturale e turistico se trova eventi come questo, che sanno unire il racconto di un oggetto come la barca, rispetto al suo contesto culturale, tecnologico e territoriale. In uno splendido Paese la cui terra è per l’80% sul mare, come l’Italia, il comprendere questo e l’organizzare eventi di questa natura con le Amministrazioni, i Marina e i Circoli interessati, significa offrire formazione, opportunità economica e di sviluppo, quindi speranza ed occupazione, anche ai giovani. Per questo Yacht Classic è nata e per questo progetta questi eventi. Per la nostra Flotta di armatori ‘essere Royal Heritage’ è il scegliere di metter a disposizione le proprie barche per questa alta finalità, per questi valori, per la persona e la sua crescita.’

I motori che hanno fatto la storia: le Rosse Ferrari

Protagoniste di questa sezione dedicata ai raduni di auto d’epoca e moderne di prestigio saranno le Rosse Ferrari con il prestigioso Red Passion Owners Club Ferrari Torino (partner di YCRH), guidato la Luciano Terzolo, con le sue più belle mitiche rosse.

“Siamo felici di partecipare alla seconda edizione di questo evento unico nel suo genere. La bellezza delle vele unita all’eleganza di queste auto è in grado di creare uno spettacolo senza precedenti.” Luciano Terzolo, Presidente Red Passion Owners Club Ferrari Torino. Lungo le vie e le piazze di Alassio e della Riviera, in un percorso che valorizza e crea un legame tra il fascino e la storia dell’eccellenza tecnologica con il territorio. Yacht Classic ha infatti costruito appositamente con il suo partner Red Passion, il legame ideale e tangibile per famiglie e giovani che giungeranno, avvenuto tra il passaggio dallo IOR all’ IMS presente nella sua Flotta e l’evoluzione tecnologica e stilistica fra le Ferrari degli anni 80 e le successive: un momento di incontro e condivisione culturale unico e che completa l’evento, portando a terra lo stesso spirito che anima il mare.



Vela&Motori cup: perché non perdere l’occasione.

Un’opportunità di incontro tra collezionisti e appassionati di vele classiche ed autovetture di prestigio, ma anche tra velisti e barche più moderne che credono nell’utilizzo della loro passione per la crescita delle persone e del territorio, per diffondere la bellezza e la conoscenza, un rinnovato appuntamento annuale inserito nel calendario delle regate veliche nazionali e internazionali, un evento dove lifestyle, sport, cultura e bellezza si integrano per offrire un’esperienza unica, nello splendido scenario della Riviera Ligure. Inoltre, per gli iscritti alla Flotta di YCRH, con straordinari benefici.

Coorganizzatori dell’evento Ge.Sco Alassio e la Marina di Alassio Porto Luca Ferrari in collaborazione con Yacht Club Imperia (YCIM) e con il supporto dell’Associazione ‘Yacht Classic RH’.

“Questa manifestazione si conferma una vetrina fondamentale per il territorio, consolidando quel ponte ideale tra Imperia e Alassio. Siamo entusiasti di rinnovare il nostro impegno per la seconda edizione di questo evento, un appuntamento che celebra con rinnovata eleganza l'incontro tra vela e motori, tra l'agonismo sportivo e lo splendore unico della nostra Riviera” dichiara il Sindaco di Imperia Claudio Scajola “Alassio è da sempre sinonimo di turismo cultura e sport. Ge.sco contribuisce attivamente all’organizzazione di numerosi eventi durante l’anno mettendo a disposizione personale e strutture che accolgono continuamente migliaia di persone. Vela&Motori Cup coniuga la propensione naturale della città verso le manifestazioni veliche ma anche la passione per i motori che hanno scritto la storia del nostro Paese. Organizzare eventi del genere non è semplice ma la collaborazione territoriale tra Enti, anche con la città di Imperia, sostiene lo spirito di collaborazione e garantisce sempre la buona riuscita di manifestazioni di questo genere.” Gian Emanuele Fracchia, Amministratore Unico Ge.Sco

La manifestazione godrà del patrocinio della Regione Liguria, Città di Alassio – Assessorato allo Sport e Città di Imperia e del sostegno di La Mercurio in qualità di main sponsor.

“Il ritorno dell'evento Vela & Motori Cup è una bella notizia per tutto il panorama sportivo ligure, dopo l’ottimo esordio dell'anno scorso, in cui siamo stati la "Migliore Regione Europea dello Sport" - commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro -. È un vero piacere ospitare fra Alassio ed Imperia questo appuntamento d'eccellenza, capace di coniugare la passione per il mare e per la vela con quella per le automobili, due anime profondamente radicate della vocazione sportiva della nostra regione. Vela & Motori Cup si conferma come un’occasione concreta di aggregazione e crescita sociale, oltre ad essere un esempio positivo di collaborazione sinergica tra le realtà associative, le istituzioni e gli enti del territorio ligure.”

«Per noi è un esordio, ma anche una scelta molto naturale. Vela & Motori Cup mette insieme mare, territorio e persone in un modo autentico, e questo è esattamente il tipo di iniziative che sentiamo più vicine. In azienda lavoriamo ogni giorno cercando di portare attenzione concreta all’impatto ambientale dei progetti che seguiamo: non è uno slogan, ma un impegno operativo. Ritrovarlo, anche in un evento che valorizza il mare e promuove una fruizione più consapevole del territorio, è stato uno degli elementi che ci ha convinto ad aderire. C’è poi un aspetto che ci ha colpito molto: la capacità di creare connessioni, tra realtà diverse, tra generazioni, tra sport e cultura. Crediamo che sia proprio da qui che possano nascere progetti capaci di lasciare qualcosa nel tempo e siamo felici di dare il nostro contributo a questa prima partecipazione.» - Valeria Brambilla, socia La Mercurio Srl.

“Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro supporto come sponsor tecnico a questo evento unico nel suo genere. In Domus RE crediamo profondamente nel valore di riqualificare proprietà importanti e contesti d’eccellenza e appuntamenti come questo rappresentano uno strumento straordinario per valorizzare la città e la sua identità. La bellezza delle vele unita all’eleganza di queste automobili dà vita a uno spettacolo senza precedenti, e siamo fieri di farne parte.” Pietro Chiaffitella, DOMUS RE

Tutti i dettagli sull’evento su velaemotoricup.it