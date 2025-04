La Chiesa non è solo il Vaticano

In questi giorni, in tanti si dilettano e discettano sul nome del futuro Papa e sull’ eredità di Francesco. In tivù, sui giornali, sui social… un po’ ovunque. Ed è giusto che sia così. Non mi addentro in queste analisi di politica vaticana: non ne avrei la competenza. Però da credente (peccatore, ma credente), dopo anni da animatore in parrocchia, con tre zii sacerdoti (uno martire per mano dei Tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale) mi sento di poter dire che qualcosa conosco della Chiesa.

E la Chiesa non è soltanto il Vaticano.

Limitandoci ai nostri territori, non possiamo non ricordare che la Chiesa è quel sacerdote dell’ Alta Langa la cui parrocchia è la sua automobile: deve accudire alle comunità di 5 paesini e quindi passa le sue giornate (soprattutto sabato e domenica) correndo da una chiesa all’altra per dire messa, per confessioni, funerali, battesimi, cresime, comunioni, matrimoni.

La Chiesa è quella suora anziana che, nelle periferie delle grandi città, si occupa dei poveri, delle mense per chi non ha da mangiare. O di quella religiosa che lavora negli ospizi per dare assistenza agli anziani che noi parcheggiamo nelle case di riposo.

La Chiesa è quel diacono, padre di due ragazzini, che qualche giorno fa ha celebrato il battesimo di un bimbetto a me molto caro. Impegna il suo tempo libero per dare una mano in parrocchia. Fa un po’ di tutto: dalle pulizie, alla somministrazione dei Sacramenti al posto dei sacerdoti, sempre più pochi e sempre più anziani.

La Chiesa è quei giovani che animano gli ultimi oratori rimasti: stanno con i nostri ragazzi, cercando di far capire loro che è più importante stare insieme, giocare, divertirsi, magari pregare, che non vivere sul cellulare e sui social.

Se poi allarghiamo gli occhi al mondo, come non ricordare le migliaia di missionari, preti, suore, volontari sparsi in ogni angolo della Terra.

Papa Francesco, che sentivamo così vicino perché aveva le nostre stesse radici, aveva ben compreso dove sta la vera Chiesa. Siamo sicuri: quell’ insegnamento non andrà disperso.